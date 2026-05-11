فرماندار شهرستان دنا با انتقاد از وضعیت نامناسب منطقه گردشگری «کوه گل» و «چشمه میشی» و نارضایتی گسترده گردشگران، به دستگاه‌های متولی مهلت داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عباس رسولی در بازدید از منطقه گردشگری «کوه گل» و «چشمه میشی» دنا با اشاره به آغاز فصل سفر‌های بهاری و تابستانی، گفت: با توجه به ورود گردشگران از نقاط مختلف کشور به ویژه استان‌های جنوبی، حجم سفر‌ها به شهرستان دنا افزایش یافته است.

وی افزود: در روز‌های اخیر تعداد زیادی مسافر در این منطقه حضور داشتند که اغلب از وضعیت موجود ابراز نارضایتی کردند، به همین دلیل بازدیدی با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان، شهردار و مسئولان میراث فرهنگی، محیط زیست، منابع طبیعی و بهره‌برداری انجام شد.

فرماندار دنا با بیان اینکه شرایط موجود در شأن گردشگران نیست، ادامه داد: وضعیت فعلی منطقه بسیار نامناسب است و با جایگاه گردشگری شهرستان دنا و استان همخوانی ندارد.

وی با اشاره به تداوم این مشکلات طی سال‌های گذشته اظهار کرد: سال گذشته نیز همین وضعیت وجود داشت و با وجود برگزاری جلسات متعدد و اتخاذ برخی تدابیر برای بهبود شرایط، تاکنون اقدام مؤثری از سوی دستگاه‌های متولی انجام نشده است.

وی تأکید کرد: در همین هفته‌های ابتدایی فصل گردشگری شاهد نارضایتی شدید مسافران هستیم و اگر در اسرع وقت تکلیف مدیریت و ساماندهی این منطقه مشخص نشود، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

فرماندار دنا با اشاره به لزوم تصمیم‌گیری فوری برای بهسازی زیرساخت‌های منطقه گفت: اگر قرار نباشد خدمات مناسبی به مسافران ارائه شود، بهتر است این منطقه از چرخه استفاده گردشگری خارج شود تا موجب نارضایتی عمومی نشود.

رسولی ادامه داد: در سال گذشته موضوع واگذاری مدیریت موقت و محدود منطقه به شهرداری سی‌سخت مطرح شد تا زیرساخت‌هایی مانند آسفالت، سنگ‌فرش، دیوار حائل، پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی و بهسازی چشمه‌ها ایجاد شود، اما این مصوبات به دلایل نامشخص اجرایی نشده است.

وی با انتقاد از بی‌عملی چند دهه گذشته در این منطقه اظهار کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی از جمله میراث فرهنگی، محیط زیست، منابع طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای استان با همکاری و هماهنگی لازم برای تعیین تکلیف و ساماندهی زیرساخت‌های گردشگری اقدام جدی انجام دهند.