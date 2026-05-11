یک زوج جوان اهل آستانه‌اشرفیه حلقه‌های ازدواج خود را به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال برای حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ اهدا کردند.

اهدای حلقه‌های ازدواج ۲ میلیاردی از سوی زوج آستانه‌ای به آسیب‌دیدگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان آستانه‌اشرفیه گفت: در راستای حمایت از هم وطنان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم، یک زوج نیک‌اندیش اهل آستانه اشرفیه در حرکتی خداپسندانه، یادگاری پیوند خود را اهدا کردند.

کمیل پرناک با قدردانی از این اقدام ایثارگرانه، افزود: اهدای این حلقه‌ها به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال، نماد والای ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که فرهنگ نوع‌دوستی گیلانیان و مشارکت آن‌ها را در سخت‌ترین شرایط جامعه نشان می‌دهد.