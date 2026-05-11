معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد: نسل جدید کودکان و نوجوانان ایرانی حس خیلی ملموس و عمیقی نسبت به واژههای وطن، ایمان و غرور ملی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
توفیق داشتم در مراسم بزرگداشت مقام معلم با محوریت معلمین ابتدایی شرکت کردم.
از خوش سلیقگیهای اداره کل اموزش و پرورش در این مراسم این بود که صفر تا صد برنامهها را دانش آموزان مدارس مختلف اجرا میکردند.
چندین سرود جمعی و دکلمه و نمایش توسط دانش آموزان دختر و پسر اجرا شد، همگی هم در بعد فنی عالی بودند.
اما من بیش از آنکه رعایت نکات آوایی و موسیقیایی و طراحی صحنه و لباس آنها نظرم را جلب کند فکرم مشغول چیز دیگری شد!
به اینکه جنگ را دشمن راه میاندازد، آسیبهای زیادی هم برای کشور دارد، اما از آنجا که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، نسل جدید کودکان و نوجوانان ایرانی چشمهی جوشان ایمان و وطن دوستی شدهاند، در مقایسه با کودکان نسلهای قبل کشور حس خیلی ملموس و عمیق تری نسبت به واژههای وطن، ایمان، دشمن، شهادت، ایران و غرور ملی دارند.
از عمق وجودشان این واژه هارا در ترانه و سرود و مداحی و رجزخوانی هایشان فریاد میزنند.
انگار مسابقه وطن دوستی و خداباوری بینشان جریان دارد.
خیلی هاشون از جمله محمد آقای هشت ساله و ثریا خانم هفت ساله که بدون اینکه در کنداکتور برنامه باشند با اشک و اصرار میرفتند بالای سن و برای اسرائیل و آمریکا رجز میخواندند و به ایران و رهبر شهیدمان عشق میورزیدند.
به قول خودشان: دخترا تو ببین نا امیدی جا نداره تو قلبشون، پسراتو ببین هرکدومشون یک مرده، مرد نوجوون!
آری امام خمینی (ره) حق داشت که میگفت امید من به شما دبستانی هاست...