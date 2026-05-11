به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه جروزالم پست، حزب‌الله با گونه خاصی از پهپادهایش، گنبد آهنین اسرائیل را هدف قرار می‌دهد. ارتش اسرائیل برای واکنش به تهدید پهپاد‌های موسوم به اف‌پی‌وی (FPV) با مشکل مواجه شده است. این پهپهاد‌ها از کابل‌های ویژه (فیبر نوری) و هدایت دستی پهپادی برای غلبه بر فناوری‌های پیشرفته ارتش و فرار از پارازیت‌اندازی و ردیابی پهپاد‌ها استفاده می‌کنند.

حزب‌الله شب گذشته فیلمی از یکی از پهپاد‌های «دید اول شخص یا اف‌پی‌وی» را پخش کرد که به یک سامانه گنبد آهنین اسرائیل حمله می‌کرد. هیچ اظهار نظر عمومی از سوی ارتش اسرائیل منتشر نشده است، اما منابع ارتش اسرائیل به طور غیررسمی نتوانستند اصالت این ویدیو را زیر سوال ببرند. تصاویر گویای همه چیز بود.

این حادثه ممکن است چند روز پیش رخ داده باشد و جمع‌آوری و انتشار این فیلم ضبط شده توسط حزب‌الله، ممکن است مدتی طول کشیده باشد.

ارتش اسرائیل در پاسخ به تهدید پهپاد‌های «اف‌پی‌وی» با مشکل مواجه شده است. در جریان بازدید هفته گذشته جروزالم پست از جنوب لبنان، مقامات ارشد ارتش اسرائیل چندین برنامه آزمایشی جدید را برای شناسایی بهتر و سرنگونی پهپاد‌های «اف‌پی‌وی» تشریح کردند، اما ارتش اسرائیل همچنان در تلاش است تا به سرعت به توانایی سرنگون کردن این پهپاد‌ها دست یابد.

گرچه از سال ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل در سرنگونی پهپاد‌های متعارف پیشرفت کرده است، اما پهپاد «اف‌پی‌وی» که به هنگام استفاده در جنگ روسیه با اوکراین محبوبیت پیدا کرد، اسرائیل را به دردسر انداخته است.

در اواسط ماه مارس، سرتیپ ران کوچاو، رئیس سابق پدافند هوایی ارتش اسرائیل، (Ran Kochav) هشدار داد که ارتش اسرائیل پس از حمله به پدافند هوایی در سایر کشورها، به ویژه در زمینه دفاع از گنبد آهنین، فلاخن داوود و سامانه اَرو (به معنای پیکان)»اقدامات ناکافی» انجام می‌دهد.

او تأکید کرد در حالی که باید از همه بخش‌های یک کشور دفاع شود، سامانه‌های پدافند هوایی، حیاتی‌ترین و آسیب‌پذیرترین بخش‌ها هستند، زیرا در صورت حمله به آنها، ممکن است کل شبکه دفاعی از هم بپاشد.