پخش زنده
امروز: -
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از تمدید معافیتهای ویژه در پرداخت پذیره اولیه موقوفات در شهرها و روستاهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از تمدید معافیتهای ویژه در پرداخت پذیره اولیه موقوفات در شهرها و روستاهای استان خبر داد و گفت: شهروندانی که تاکنون به دلایل مختلف با موقوفات قرارداد اجاره نداشتند، اکنون با این معافیت میتوانند بدون پرداخت پذیره به راحتی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی با تاکید بر اینکه این معافیت تنها برای مازندران لحاظ شده و مردم استان از این فرصت بهرهگیری و اقدام به انعقاد قرارداد کنند، افزود: این معافیتها و تخفیفها دائمی نیست و بهتر است شهروندانی که از اراضی وقفی بهرهبرداری میکنند به ادارات اوقاف شهرهای استان مراجعه کرده و از مزایای آن برخوردار شوند.
وی بیان کرد: معافیتهای اعلامی متفاوت بوده که با توجه به ماهیت پرونده متغییر و قابل اعمال است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اینکه معافیت از پرداخت پذیره از ابتدای سال ۱۴۰۳ به مدت دو سال اعمال شده بود، گفت: با پیگیریهای صورت گرفته این معافیتها برای رفاه حال شهروندان به مدت دو سال دیگر تمدید شده است.