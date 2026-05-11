به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جعفر مردانی گفت: در ایام بحران، اولویت نخست مدیریت استان حفظ جان مردم، تأمین کالاهای اساسی، استمرار خدمات زیرساختی، حفظ امنیت عمومی و مدیریت آرامش روانی جامعه بود که با همدلی و هماهنگی دستگاه‌ها با موفقیت دنبال شد.

وی در شورای مدیریت بحران استان افزود: با وجود فشارهای ناشی از تورم و گرانی، روند خدمت‌رسانی در حوزه بازار و تأمین کالاهای اساسی در استان مطلوب بوده است، اما لازم است نظارت‌ها و بازرسی‌ها برای مقابله با احتکار، کم‌فروشی و افزایش قیمت‌ها تشدید شود.

مردانی با تأکید بر اینکه مردم در روزهای سخت پای نظام ایستادند، گفت: هیچ فرد یا مجموعه‌ای حق سوءاستفاده از شرایط موجود را ندارد و دستگاه‌های مسئول موظفند با جدیت با تخلفات احتمالی برخورد کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر آماده‌سازی ظرفیت‌های اسکان اضطراری، شناسایی فضاهای ایمن، آمادگی نانوایی‌های سیار، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و حفظ آمادگی تیم‌های امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.

مردانی با اشاره به ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری‌های حوزه مدیریت انرژی باید در قالب کارگروه تخصصی انرژی استان انجام شود و دستگاه‌ها از اقدامات جزیره‌ای و تصمیم‌گیری‌های انفرادی پرهیز کنند.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظفند سناریوهای مختلف بحران و شرایط اضطراری را تدوین و برنامه‌های عملیاتی خود را برای روزهای سخت آماده کنند تا استان در هر شرایطی از آمادگی لازم برخوردار باشد.