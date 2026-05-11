هشت ورزشکار شایسته استان آذربایجان غربی به اردوهای تیم‌های ملی تنیس، کبدی و کاراته فراخوانده شدند تا در رقابت‌های بین‌المللی پیش رو به مصاف حریفان بروند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: هشت ورزشکار از این استان به اردوی تیم‌های ملی تنیس، کبدی و کاراته جمهوری اسلامی ایران برای حضور در مسابقات بین المللی دعوت شدند.

سجاد بیرامی افزود: کیارش حنیفی تنیسور شایسته اهل آذربایجان‌غربی، با دعوت فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران به مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان کشور برای حضور در رقابت‌های جام دیویس ۲۰۲۶ مالزی فراخوانده شد.

وی اضافه کرد: رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه از ۲۲ تیرماه در کوالالامپور مالزی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به دعوت ۶ کبدی کار آذربایجان غربی به اردوی تیم ملی کبدی کشورمان ادامه داد: برای حضور در این اردو، ۲۲ نفر از استان‌های مختلف دعوت شده‌اند تا برای آماده سازی در راستای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن آماده شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی اظهار کرد: علی هادی، امیررضا علی اکبری، امید خجسته، علی عیوضی، علی صمدی و امیرحسین اجلالی، بازیکنان دعوت شده از آذربایجان غربی به این اردو هستند.

بیرامی گفت: نواب تازه قلعه از استان آذربایجان غربی نیز سرمربیگری تیم ملی را بر عهده دارد.

وی همچنین از دعوت کاراته کای میاندوآبی به اردوی تیم ملی خبر داد و افزود: طبق اعلام کمیته فنی، امیر رضا فرجی‌نیا نماینده آذربایجان غربی از شهرستان میاندوآب در رده سنی نوجوانان وزن ۵۲- کیلوگرم به اردوی تیم ملی دعوت شد.