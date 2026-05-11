به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با فرمانده جدید انتظامی استان اصفهان، ضمن تسلیت شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح، این واقعه را از بالاترین مراتب خیر و شکوه الهی دانست و گفت: با اشاره به اینکه دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبر شهید، کار نظام تمام است، عنوان کرد: تایید انتصاب رهبر معظم انقلاب از سوی تمامی علما و مجلس خبرگان، نشان‌دهنده شکست بزرگ دشمن و وقوع یک معجزه در حفظ استمرار نظام بود.

آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد همچنین با قدردانی از توانمندی نیروهای مسلح در مقابله با جنگ‌های اخیر، خطاب به فرمانده جدید انتظامی استان، با تاکید بر دو نکته کلیدی بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا نباید تنها در سطح خرده‌فروشان باشد، بلکه باید با هدف ضربه زدن به سرشاخه و سرچشمه‌های اصلی انجام شود.

امام جمعه اصفهان افزود: اقدامات انتظامی نباید تنها با هدف مچ‌گیری و ارائه گزارش عملکرد باشد، بلکه هدف اصلی باید تربیت افراد و اصلاح رفتار متخلفان باشد.

در ادامه این دیدار، سردار حسنوند، فرمانده جدید انتظامی استان اصفهان، گزارشی از عملکرد انتظامی استان ارائه کرد و گفت: خط‌ مشی اصلی فرماندهی انتظامی استان، اجرای دقیق فرامین رهبر معظم انقلاب و استناد به قرآن و نهج‌البلاغه خواهد بود.

سردار حسنوند با اشاره به ماهیت جنگ‌های اخیر، گفت: آمریکا با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین ابزارهای هوش مصنوعی و نیروهای آموزش‌ دیده در حوزه "دلتا"، به جنگ ایران آمد؛ اما با توکل به خدا و هماهنگی میان دستگاه‌ها، توانستیم در برابر این تهدیدات ایستادگی کنیم.

وی با اشاره به آمارهای عملکردی استان عنوان کرد: در حوزه راهور، کاهش ۳۴ درصدی تصادفات جرحی و فوتی را در استان شاهد هستیم، اما با این حال، نیاز مبرمی به فرهنگ‌ سازی و آموزش در حوزه پرداخت جریمه‌ها وجود دارد.

وی اضافه کرد: هدف قرار دادن سرشاخه های پدیده قاچاق کالا و اجرای طرح‌های منسجم برای موتورسیکلت‌سواران متخلف با رعایت ظرافت‌های لازم از اقدامات این نیرو در استان بوده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به مقابله با شبکه‌های شورش و نفاق، گفت: تاکنون ۳۴ تیم عملیاتی دستگیر شده و ۱۴۴ نفر از افرادی که برای شبکه اینترنشال، فیلم ارسال می‌کردند، بازداشت شده‌اند.

سردار حسنوند افزود: در حوزه تشویش اذهان عمومی ۱۰۱ نفر و ۱۲۸نفر نیز از محرکین به اغتشاش دستگیر شده اند.

وی با بیان فعالیت ها و اقدامات فرماندهی انتظامی استان در حوزه مشاوره ای گفت: در این زمینه نیز به خوبی عمل کرده و بیش از ۷۰ درصد از شکواییه هایی که به نیروی انتظامی مراجعه داشته اند با این اقدام، منجر به مصالحه شده است.