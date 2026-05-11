پخش زنده
امروز: -
صنایع انرژی بر خوزستان لازم است روزانه ۴۰ درصد از مصرف برق خود را نسبت به مصرف مبنا کاهش دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و دبیر کمیته صرفهجویی انرژی و سوخت استان گفت: صنایع انرژیبر با مصرف بیش از ۲ مگاوات از تاریخ ۲۰ اردیبهشتماه مشمول برنامههای مدیریت بار خواهند شد و لازم است روزانه ۴۰ درصد از مصرف برق خود را نسبت به مصرف مبنا کاهش دهند.
ستار نظری افزود: برنامه مدیریت مصرف برای صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی و همچنین صنایع خارج از شهرکها با مصرف کمتر از ۲ مگاوات نیز از ۲۶ اردیبهشتماه به اجرا درخواهد آمد. بر اساس این برنامه، این صنایع موظفند یک روز در هفته با جابهجایی تعطیلی روز جمعه به یکی از روزهای کاری هفته در طرح مدیریت مصرف مشارکت کنند.
او ادامه داد: در ماههای تیر و مرداد که اوج مصرف برق در شبکه است، میزان مشارکت این صنایع به یک و نیم روز در هفته افزایش مییابد؛ اقدامی که ضمن کمک به حفظ روند تولید، نقش موثری در کاهش فشار بر شبکه برق در ساعات اوج مصرف خواهد داشت.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: برای مشترکان صنعتی، تفاهمنامه همکاری در نظر گرفته شده و در صورتی که این مشترکان در روزهایی که مشمول برنامه مدیریت بار نیستند نیز نسبت به کاهش مصرف برق اقدام کنند، متناسب با میزان همکاری خود مشمول دریافت پاداش خواهند شد.
نظری با اشاره به ظرفیت مولدهای خودتامین در صنایع افزود: صنایعی که دارای مولد یا ژنراتور هستند، در صورت وارد کردن این تجهیزات به مدار تولید برق، به ازای میزان برق تولیدی پاداش با نرخ مناسب دریافت خواهند کرد و در صورت نصب کنتور هوشمند، امکان دریافت سوخت یارانهای از طریق سامانه شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی (سامانه صدف) برای آنها فراهم میشود.
او از مشترکان خواست با رعایت اصول مدیریت مصرف، این شرکت را در تامین برق پایدار در فصل تابستان یاری کنند.