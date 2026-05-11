به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،فرمانده انتظامی شهرستان نور از اجرای طرح امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با ۱۵۷ دستگاه خودرو‌های هنجارشکن و عامل آلودگی صوتی در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ سعید مهدوی گفت: در راستای برقرای نظم و امنیت و همچنین انجام مطالبات مردمی، طرح برخورد با خودرو‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای آلودگی صوتی در شهر نور اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، پلیس راهور شهرستان، ۱۱۰ دستگاه خودرو دارای آلودگی صوتی را توقیف و فک اگزوز کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نور تصریح کرد: اجرای طرح‌های انتظامی و ترافیکی و برخورد با متخلفین، همواره مورد استقبال مردم بوده و برای امنیت و آسایش شهروندان است.