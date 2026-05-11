معاون استاندار خراسان شمالی گفت: شهرداریها طبق قانون موظف شدند پسماندهای خانگی خشک و تر و پسماندهای خطرناک همچون بیمارستانها را در مبدا، تفکیک کنند تا بازیابی آنها کم هزینهتر و در آمدزاتر باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،علوی مقدم در همایش مدیریت پسماند با تأکید بر اهمیت تفکیک زباله از مبدأ، این اقدام را یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش حجم پسماند و حفظ محیط زیست دانست.
وی با اشاره به اینکه مدیریت صحیح پسماند نیازمند مشارکت جدی شهروندان است، اظهار کرد: بدون فرهنگسازی و همراهی مردم، اجرای طرحهای تفکیک از مبدأ با موفقیت کامل همراه نخواهد بود و لازم است آموزشهای عمومی در این زمینه گسترش یابد.
معاون عمرانی استانداری همچنین بر لزوم توسعه زیرساختهای لازم در شهرداریها و دهیاریها برای جمعآوری و مدیریت اصولی پسماند تأکید کرد و افزود: تفکیک صحیح زبالهها علاوه بر کاهش هزینههای مدیریت شهری، زمینه توسعه صنایع بازیافت و ایجاد فرصتهای شغلی جدید را نیز فراهم میکند.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی گفت: مدیریت اصولی پسماند و جلوگیری از دفن غیراصولی زبالهها نقش مهمی در جلوگیری از آلودگی خاک، آب و محیط زیست دارد و باید به عنوان یکی از اولویتهای مدیریت شهری و روستایی مورد توجه قرار گیرد.
وی بر همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها، بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد در اجرای برنامههای مدیریت پسماند تأکید کرد و خواستار گسترش طرح تفکیک از مبدأ در شهرها و روستاهای استان شد.