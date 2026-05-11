رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از برنامه‌های جدید این سازمان در سال ۱۴۰۵ گفت: ساخت ۸ هزار واحد مسکن محرومان، پرداخت تسهیلات مسکن و توسعه برنامه‌های اشتغال و توانمندسازی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آرزو ذکایی‌فر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، با تشریح برنامه‌های این مرکز در سال ۱۴۰۵، از تمرکز بهزیستی بر توسعه خدمات مسکن، اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌های معاونت توسعه و تأمین مسکن گفت: پیگیری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومان در قالب خرید، احداث و اجاره برای تمامی دهک‌های درآمدی با اولویت دهک‌های یک تا سه در دستور کار قرار دارد تا گروه‌های بیشتری از جامعه هدف بتوانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

ذکایی‌فر افزود: پرداخت کمک‌های بلاعوض به متقاضیانی که واحد مسکونی آن‌ها در دست احداث است، به‌ویژه واحد‌های آماده تحویل، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه به شمار می‌رود.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: اجرای تفاهمنامه مشترک سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن در بخش شهری و روستایی برای احداث ۸ هزار واحد مسکن محرومان که در سال ۱۴۰۵ منعقد شده، از دیگر برنامه‌های مهم این مرکز است.

وی با تأکید بر تغییر رویکرد سیاست‌گذاری در این حوزه افزود: حرکت از حمایت‌محوری به سمت توانمندسازی و همچنین حمایت از واحد‌های مسکونی خودمالکی افراد تحت پوشش، یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های سال آینده خواهد بود.

ذکایی‌فر همچنین از پیگیری اجرای ماده ۸۱ برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: تولید و عرضه مسکن استیجاری برای دهک‌های یک تا ۶ درآمدی و زوج‌های ازدواج اولی در گروه‌های معلولان و نیازمندان، از جمله موضوعاتی است که با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: پیگیری و مطالبه‌گری در راستای اجرای ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق معلولان و همچنین برقراری معافیت انشعابات آب، برق و گاز، صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری و دهیاری نیز در زمره برنامه‌های معاونت توسعه و تأمین مسکن قرار دارد.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور در ادامه به برنامه‌های حوزه کارآفرینی و اشتغال در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: طرح محوری در تأمین، تخصیص و هزینه‌کرد منابع، تهیه داده‌ها و اطلاعات پیش از تخصیص منابع، راستی‌آزمایی و تطبیق اطلاعات با بانک‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، با هدف صحت‌سنجی و اهلیت‌سنجی متقاضیان دنبال خواهد شد.

وی افزود: خروجی‌محوری و هدفمندسازی دقیق در تخصیص منابع برای دستیابی به نتایج مورد انتظار، داده‌مبنایی در تصمیم‌گیری‌ها، نظارت هوشمند بر فرایند‌ها و تقویت همکاری بهره‌ورانه با شرکای کاری از دیگر رویکرد‌های اصلی در حوزه اشتغال است.

ذکایی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های معاونت توانمندسازی گفت: در حوزه دانشجویی، راه‌اندازی و راهبری «اتاق فکر دانشجویان تحت پوشش» با هدف ایجاد فضایی برای طرح ایده‌ها، مسائل، نیاز‌ها و پیشنهاد‌های دانشجویان و نیز افزایش مشارکت اجتماعی و نقش‌آفرینی آنان در برنامه‌های بهزیستی در حال انجام است.

وی افزود: حمایت از نوآوری اجتماعی، طرح‌های کارآفرینانه و ایجاد بستر‌های مناسب برای توانمندسازی و استقلال دانشجویان نیز از جمله اهداف این برنامه است.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور درباره حوزه دانش‌آموزی نیز گفت: طرح هدایت تحصیلی دانش‌آموزان تحت پوشش نیازمند با افت تحصیلی، با هدف کاهش افت تحصیلی، افزایش انگیزه ادامه تحصیل، تقویت مهارت انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی و ایجاد نظام پایش مستمر اجرا می‌شود.

وی افزود: پارلمان مشورتی دانش‌آموزی سازمان بهزیستی نیز با هدف تمرکز بر بلوغ اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی و ایجاد بستری نظام‌مند برای ارتقای توانمندسازی و هویت‌بخشی به دانش‌آموزان راه‌اندازی شده و تداوم خواهد یافت.

ذکایی‌فر در پایان گفت: باشگاه کارآفرینان نیز با هدف توانمندسازی، آموزش مهارت‌های علمی و کاربردی، آموزش مبانی کسب‌وکار به گروه‌های هدف تحت پوشش سازمان و همچنین عموم جامعه فعالیت می‌کند و بستری برای یادگیری مشارکتی، شناسایی استعداد‌های بالقوه و تقویت خودباوری فراهم می‌آورد.