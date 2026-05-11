به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رقابت‌های لیگ کاراته وان نونهالان دختر یادواره شهدای شجره طیبه میناب به میزبانی همدان برگزار و نفرات برتر هر وزن کومیته معرفی شدند.

در پایان روز نخست این دوره از مسابقات بانوی کاراته‌کای کردستانی توانست عنوان سوم و نشان برنز را از آن خود کند.

‌در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم رده سنی نونهالان بخش کومیته روژا صادقی نماینده شایسته کردستان توانست با ایستادن بر سکوی سوم نشان برنز را کسب کند