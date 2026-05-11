مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک گفت: ۲۴ تن انواع برنج خارجی فاقد مجوز بهداشتی در این شهرستان شناسایی و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین یلدی با اشاره به تشدید نظارت بر انبارهای نگهدای و مراکز پخش موادغذایی در این شهرستان بیان کرد: کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت اندیمشک در بازدید از یکی از انبارهای شهرستان موفق به شناسایی ۲۴ تن برنج خارجی فاقد مجوزهای بهداشتی واردات از سازمان غذا و دارو شدند.
وی با اشاره به اینکه پرونده تخلف در این زمینه تشکیل و به منظور رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است، ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات بهداشتی، عرضه و توزیع هرگونه ماده غذایی وارداتی نیازمند مجوزهای قانونی از مراجع دارای صلاحیت از جمله سازمان غذا و دارو است و در صورت نبود این مجوزها، فرآورده مربوطه غیرمجاز تلقی میشود و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک ضمن تاکید بر برخورد بدون اغماض با هرگونه تخلف در بخش نگهداری، توزیع و عرضه مواد غذایی از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانههای ارتباطی ۱۹۰ اعلام کنند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.