به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق با اشاره به اهمیت آشنایی دانش‌آموزان با فرایض دینی از سنین کودکی گفت: این مراسم با هدف ایجاد خاطره‌ای خوش و ماندگار از آغاز سن تکلیف و تبیین آموزه‌های الهی طراحی شد.

کرمی افزود: به همین منظور، برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای نمایش‌های شاد، آموزش مفاهیم دینی و احکام نماز با زبان طنز و هنرمندانه، قرائت دکلمه و هم‌خوانی عهدنامه بندگی با پروردگار به اجرا درآمد.

رئیس اداره آموزش و پرورش بافق خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان اولین نماز رسمی خود را به امامت حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه بافق اقامه کردند.