سرعت تکمیل طرحهای مسکن ملی وابسته به آوردههای مردمی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرعت تکمیل طرحهای مسکن ملی وابسته به آوردههای مردمی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در بازدید از طرحهای نهضت ملی مسکن یاسوج، افزود: تکمیل بهموقع طرحهای مسکن ملی در استان در کنار همکاری مردم، نیازمند دستگاههای خدماترسان و تزریق بهموقع منابع مالی است.
رحمانی گفت: در آخرین جلسه شورای مسکن استان تصمیم گرفته شد موضوع طرحهای نهضت ملی مسکن بهصورت طرح محور و میدانی بررسی شود.
وی اضافه کرد: طرح ۱۶۰ واحدی محمودآباد با ۲۸ درصد، ۱۹۵ واحدی ارم با بیش از ۶۵، پروژه ۱۶۰ واحدی جهاد با ۷۱ درصد، ۱۹۸ واحدی تختی با ۴۰ و طرح ۳۲ واحدی عشایر با حدود ۱۰ درصد پیشرفت در دست اجرا هستند.
استاندار گفت: پس از این بازدیدها، نشست جمعبندی برای بررسی مسائل فنی، روند پیشرفت طرح ها، وضعیت تسهیلات بانکی و تأمین منابع مالی برگزار خواهد شد تا برای رفع موانع و تسریع در اجرا تصمیمات اتخاذ شود.
رحمانی با بیان اینکه بخشی از طرحهای نهضت ملی مسکن امسال قابلیت بهرهبرداری دارند، ادامه داد: مهمترین مشکل موجود در برخی طرحها کمبود نقدینگی ناشی از تأخیر در پرداخت آورده متقاضیان است.
وی از ثبتنامکنندگان طرح نهضت ملی مسکن خواست هرچه سریعتر نسبت به تأمین سهم آورده خود اقدام کنند و ادامه داد: تسهیلات بانکی متناسب با پیشرفت طرحها پرداخت میشود و در صورت تأخیر در تأمین آورده، روند اجرای طرح ها نیز با کندی مواجه خواهد شد.
استاندار خواستار همکاری بیشتر شهرداری، دستگاههای خدماترسان، نظام مهندسی، تأمین اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط برای تسریع در تکمیل طرح های نهضت ملی مسکن شد.
رحمانی تأکید کرد: نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین طرحهای حمایتی دولت وفاق ملی است و با همدلی و همراهی مردم و دستگاههای اجرایی، روند اجرای این طرح ها شتاب بیشتری خواهد گرفت.