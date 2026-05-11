عضو کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: به رغم تبلیغات دشمن، به هیچ عنوان با خروج سرمایه از بازار بورس مواجه نبودیم؛ از ابتدای جنگ رمضان تاکنون بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان پول وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده است.

محسن زنگنه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در ادامه نشست‌های نظارتی، آخرین وضعیت بازار سرمایه در نشست مشترک کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی بررسی شد.

وی افزود: گزارشات بسیار جامعی در خصوص اتفاقات پیش آمده در بازار سرمایه از جنگ رمضان تاکنون ارائه شد که مجموع گزارشات بر خلاف برخی سیاه نمایی‌های دشمن، بسیار مثبت و خوشحال کننده بود.

وی گفت: بنابر گزارشات سازمان بورس و اوراق بهادار؛ از ابتدای جنگ رمضان تاکنون بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان پول وارد صندوق‌های کالایی، کشاورزی، انرژی و همچنین سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت شده است.

عضو کمیسیون حمایت از تولید خاطرنشان کرد: از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ ۱۲۳ هزار میلیارد تومان نیز اوراق دولتی و خصوصی منتشر شده و به فروش رسیده است.

زنگنه گفت: همچنین در ایام جنگ رمضان میانگین ارزش معاملات روز بورس کالا، حدود ۱۱ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان بوده که تقریباً برابر با میانگین ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ابتدای جنگ است؛ یعنی هیچ گونه کاهشی در خصوص معاملات بازار بورس کالا نداشتیم.

وی تصریح کرد: از ابتدای جنگ تاکنون ۱۱۱ طرح موفق به تامین مالی جمعی شده‌اند و توانسته‌اند حدود ۲/۳ همت منابع از بازار جذب کنند.

زنگنه ادامه داد: در همین دورانی که شاید عده‌ای گمان می‌کنند با کاهش سرمایه‌گذاری و یا فرار سرمایه مواجه بودیم؛ حدود ۷۲ مجوز برای افزایش سرمایه به ثبت رسیده است که منجر به افزایش سرمایه حدود ۳۱۵/۹ همتی این شرکت‌ها خواهد شد.

وی گفت: در مجموع به جز بازار اصلی که حتماً باید با تدابیر و تمهیداتی نسبت به بازگشایی آن اقدام شود ما در خصوص سایر شاخص‌های بازار سرمایه شاهد فضای بسیار مثبتی هستیم.

زنگنه یادآور شد: به رغم تبلیغات دشمن، به هیچ عنوان با خروج سرمایه از بازار بورس مواجه نبودیم؛ میزان پول ورودی به بازار سرمایه حاکی از این است که بازار مالی و بازار سرمایه ایران نسبت به آینده پسا جنگ نگاه و انتظارات مثبتی دارد که این خبر بسیار خوبی برای اقتصاد ایران است.