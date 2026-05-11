مدیر کل شیلات گیلان گفت: سال گذشته استان گیلان با صادرات هزار و ۶۴۴ کیلوگرم خاویار و ۴ هزار کیلوگرم گوشت ماهیان خاویاری، یک میلیون دلار ارزآوری داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل شیلات گیلان دیشب در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه استان گیلان در تولید و پرورش ماهیان خاویاری رتبه دوم کشور را دارد گفت: در استان گیلان ۱۵۵ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری فعال است که پارسال ۳ هزار و ۵۸۹ تن گوشت ماهیان خاویاری و ۳ هزار و ۱۳۸ کیلوگرم خاویار از آن‌ها استحصال شد.

علی اصغر داداش پور گفت: از این مقدار خاویار و گوشت ماهیان خاویاری تولیدی در این مزارع پرورش ماهیان خاویاری، پارسال ۴ تن گوشت ماهیان خاویاری و هزار و ۶۴۴ کیلوگرم خاویار به خارج از کشور صادر شد که با این میزان صادرات، یک میلیون دلار ارز وارد کشور شد.

رتبه دوم گیلان در تولید ماهیان زینتی و قرمز

وی همچنین از رتبه دوم گیلان در تولید ماهیان زینتی و قرمز هم خبر داد و گفت: در این استان ۴۰ مزرعه پرورش ماهیان زینتی و قرمز فعال است که سالانه ۳۴ و ۵۰۰ هزار قطعه انواع ماهیان زینتی و قرمز تولید می‌کنند.

رتبه سوم گیلان در تولید ماهیان گرمابی

علی اصغر داداش پور در ادامه از رتبه سوم گیلان در تولید ماهیان گرمابی خبر داد و گفت: در ۵ هزار و ۵۶۰ مزرعه پرورش ماهیان گرمابی استان، پارسال بیش از ۶۰ هزار تن ماهی گرمابی تولید شد.

وی افزود: در استان گیلان ۴۰۸ مزرعه پرورش ماهیان سردآبی هم فعال است که پارسال هزار و ۳۰۰ تن ماهی سردآبی در این مزارع تولید و روانه بازار مصرف شد.

ماهیان گرمابی که در مزارع گیلان تولید می‌شوند شامل کپور، فیتوفاک، بیگ هد و آمور، ماهیان سردآبی تولید استان هم قزل آلا است.