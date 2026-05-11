اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان
اردوی آماده سازی تیم کشتی فرنگی جوانان به میزبانی استان خوزستان در شهرستان ایذه برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی آماده سازی تیم کشتی فرنگی جوانان ۲۴ اردیبهشت تا ۲ خرداد به میزبانی استان خوزستان در شهرستان ایذه برگزار میشود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: علیرضا امیری (فارس)
۶۰ کیلوگرم: نفر اول انتخابی
۶۳ کیلوگرم: علی غریبی (خوزستان) امیررضا ذکریایی (مازندران)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا غلامی (فارس)
۷۲ کیلوگرم: محمد کاظمی (خوزستان) ایلیا علیخانی (فارس)
۷۷ کیلوگرم: امیر مهدی سعیدی نوا (قم)
۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران) طاها نوری (مازندران)
۸۷ کیلوگرم: نفر اول انتخابی
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) محمدحسن طرفی نژاد (اروند)
۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی (خوزستان) محمدکریمی اصل (آذربایجان شرقی)
سرمربـی: حمید باوفـا
مربیـــان: مهرداد اسفندیاری فر - روح اله دل انگیز- مهدی علیزاده- ایرج نوروزی
مربیان معرفی شده توسط اندیشکده: مسعود خسروی (کردستان) فروتن حیدری (اروند)
مربی بدنساز: بهمن میرزایی
ماساژور: فرشید فرزان
سرپرست: امیر آذری