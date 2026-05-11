به گزارش خبرنگار خبرگزاری میزمسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، هفتصدوسی‌ویکمین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران صبح امروز با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و نمایندگانی از ۵ دستگاه دولتی دیگر برگزار شد.

در این جلسه، طرح ساماندهی محور صابونیان واقع در منطقه ۱۶ شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تصمیم اعضای کمیسیون ماده ۵، طرح ساماندهی فضای کاربری با معماری نوین ایرانی-اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.

هم‌چنین یک فضای پشتیبان برای ساخت و تأمین بیش از ۲۵۰۰ فضای پارک، با ملاحظات پدافند غیرعامل و استفاده منعطف به‌صورت پناهگاه اضطراری به تأیید اعضای کمیسیون رسید.