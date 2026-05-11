پخش زنده
امروز: -
اعتبار کالا برگ الکترونیکی اردیبهشت برای سرپرستان خانوار در هرمزگان با رقم پایانی کد ملی ۷ تا ۹ از ۲۵ اردیبهشت فعال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: اعتبار این مرحله از کالابرگ برای هر عضو خانواده یک میلیون تومان است.
کیامرث برخورداری افزود: مشمولان این طرح میتوانند در هرمزگان از بیش از چهار هزار فروشگاه طرف قرارداد خرید کنند.
بیشتر بخوانید: مرحله جدید کالابرگ اردیبهشت از امروز در هرمزگان
وی گفت: مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، محصولات کشاورزی میوه و تره بار اقلامی است که امکان خرید آن با اعتبار کالابرگ وجود دارد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان افزود: شهروندان در زمینه اخبار کالابرگ، تنها به پیامکهای رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از بازکردن لینکهای ناشناس خودداری کنند.