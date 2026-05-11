پلیس آگاهی فارس یک زوج کلاهبردار را که با ادعای رمالی و وعده افزایش ثروت، مالباخته را فریب داده و یک کیلو و دویست گرم طلا را از او دزدیده بودند، دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس پلیس آگاهی فارس، توضیح داد: شاکی پس از آشنایی در فضای مجازی با فردی که خود را رمال معرفی کرده بود، به وعده‌های او برای چند برابر کردن درآمد و گشایش مالی اعتماد کرد ؛ متهم با دعوت شاکی به منزل مبله‌ای در شیراز رفت و در دام کلاهبرداری و ضرب و جرح گرفت و حدود یک کیلو و ۲۰۰ گرم طلا را از وی سرقت شد.

سرهنگ محمود حافظی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با تحقیقات فنی و اطلاعاتی، هویت متهمان را شناسایی و آنها را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند..

در بازرسی از مخفیگاه آنها، حدود ۴۰۰ گرم از طلای مسروقه به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال کشف شد. متهمان پس از مواجهه با ادله، به جرم خود اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی فارس هشدار داد: افراد سودجو با سوءاستفاده از باور‌های مردم و عناوینی مانند رمال یا دعانویس در فضای مجازی به دنبال قربانی هستند. شهروندان باید از اعتماد به افراد ناشناس پرهیز کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، سریعاً با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.