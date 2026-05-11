مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی، هفتمین دوره مسابقه عکس حوادث و سوانح را با محوریت «جنگ رمضان» و با عنوان «ایستادگی برای ایران؛ جنگ با شلیک آخرین گلوله تمام نمیشود» برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی، هفتمین دوره مسابقه عکس حوادث و سوانح با هدف ثبت روایت تصویری حملات اخیر، ایستادگی، همبستگی و تابآوری ملت ایران برگزار می کند و تلاش دارد جلوههایی از مقاومت مردم و پیامدهای انسانی و اجتماعی جنگ را در قالب آثار تصویری به نمایش بگذارد.
دوره پیشین این مسابقه نیز با محوریت جنگ ۱۲ روزه برگزار شده بود که آثار برگزیده آن در قالب کتابی با عنوان «ایستادگی برای ایران» منتشر شد.
ثبت تصویری رخدادها و روایتهای مردمی در بزنگاههای تاریخی، میتواند نقش مهمی در حفظ حافظه جمعی و انتقال تجربههای اجتماعی و انسانی به نسلهای آینده داشته باشد.
اطلاعات تکمیلی و جزئیات فراخوان هفتمین دوره مسابقه عکس حوادث و سوانح در وبسایت مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی به نشانی ndri.ac.ir در دسترس است.