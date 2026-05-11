مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از هوشمندسازی و صدور شناسنامه دیجیتال برای بنا‌های تاریخی مازندران، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین ایزدی، با اشاره به آغاز مرحله اجرایی طرح هوشمندسازی آثار تاریخی با هدف معرفی جامع تمدن کهن مازندران، گفت: ۶۰ اثر تاریخی برجسته در سراسر استان به سامانه هوشمند شناسنامه دیجیتال مجهز می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به ضرورت تحول در شیوه‌های سنتی اطلاع‌رسانی، افزود: این طرح با شعار «حرکت به سمت میراث‌فرهنگی و گردشگری هوشمند» تدوین شده است.

او بیان کرد: تلاش می‌کنیم، شیوه تعامل گردشگران با آثار باستانی را از حالت ایستا خارج کرده و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تجربه‌ای پویا و غنی برای بازدیدکنندگان رقم بزنیم.

ایزدی در تشریح جزئیات این طرح گفت: در این طرح، برای هر یک از ۶۰ اثر برگزیده، شناسنامه دیجیتال دقیقی تهیه شده که از طریق سامانه کیوآرکد (QR Code) در دسترس خواهد بود. این اقدام نه تنها دسترسی سریع و آسان گردشگران ایرانی و بین‌المللی را به اطلاعات تاریخی فراهم می‌کند، بلکه گامی راهبردی در راستای صیانت و حفظ اطلاعات تاریخی در بستری امن، مدرن و ماندگار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با تأکید بر مزایای زیست‌محیطی این تحول دیجیتال، خاطرنشان کرد: یکی از دستاورد‌های مهم این طرح، حذف تدریجی بروشور‌های کاغذی است. این امر ضمن کاهش چشمگیر هزینه‌های چاپ و توزیع، مانع تولید زباله‌های کاغذی در محوطه‌های تاریخی شده و به حفظ سلامت محیط زیست کمک شایانی می‌کند.

او همچنین امکان به‌روزرسانی آنی داده‌ها را از دیگر مزایای اصلی این سامانه دانست و گفت: برخلاف تابلو‌های فلزی و سنتی که تغییر اطلاعات در آنها دشوار و هزینه‌بر بود، این سامانه هوشمند به ما اجازه می‌دهد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جدیدترین یافته‌های باستان‌شناسی یا تغییرات مربوط به بنا‌ها را در شناسنامه دیجیتال آنها اعمال کنیم.

ایزدی تصریح کرد: با اجرای این طرح، مازندران در صف پیشروان استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه میراث‌فرهنگی قرار می‌گیرد. امیدواریم با فراهم‌سازی این زیرساخت‌ها، شاهد شکوفایی بیش از پیش صنعت گردشگری و معرفی استاندارد‌های جهانی در حفاظت و معرفی آثار تاریخی استان باشیم.