مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از برنامهریزی برای بهره برداری حدود پنج هزار واحد مسکونی در ۱۳ شهرستان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مهدی پارسی با بیان اینکه در دوران جنگ ساخت واحدهای مسکونی مسکن ملی بدون توقف ادامه داشت، افزود: بخشی از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در استان به مرحله آمادهسازی رسیده و تعدادی نیز در حال تحویل به متقاضیان است.
وی با بیان اینکه تاکنون پنج هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است، گفت: در تداوم خدمت رسانی به مردم استان برنامهریزی شده است که همزمان با مناسبت سوم خرداد، تعدادی از این واحدها به صورت رسمی افتتاح و به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان درباره تاثیر شرایط جنگی بر پروژههای عمرانی استان گفت: با وجود برخی نوسانات در قیمتها، روند اجرای پروژههای راه و مسکن در استان متوقف نشده و عملیات اجرایی آنها با جدیت توسط پیمانکاران ادامه داشته است.
وی تاکید کرد: به منظور تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان در زمان حاضر عملیات آمادهسازی در ۲۶ سایت نهضت ملی مسکن در ۱۳ شهرستان شمال استان در حال اجراست که تاکنون برای این بخش ۷۴۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در مجموع هم اینک ۲۴ هزار و ۳۷۷ واحد مسکونی در نقاط شهری استان نیز تخصیص پروژه شدهاند که بهطور متوسط ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
پارسی ادامه داد: این طرحها علاوهبر حل مشکل مسکن زمینه اشتغال برای بیشاز ۲۲ هزار نفر را فراهم کردهاند و با تکمیل و بهرهبرداری از آنها، فرصتهای شغلی جدیدی در این مناطق ایجاد خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: طرح نهضت ملی مسکن نقش مهمی در تامین مسکن مورد نیاز مردم، افزایش رفاه خانوارها و رونق بخش ساختوساز در استان دارد و تلاش میشود با تکمیل و تحویل هرچه سریعتر واحدها، بخشی از نیاز مسکن در این خطه پاسخ داده شود.