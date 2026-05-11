شهردار مهریز: با مصوبه شورای اسلامی شهر مهریز، دو بلوار این شهر به نام شهدای والامقام نامگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمیدرضا زارع بیدکی گفت: بلوار حد فاصل میدان شهید ایاضی‌نژاد تا بلوار سردار سلیمانی به نام شهید محمد دهقان دهنوی، از شهدای مهریزی جنگ تحمیلی سوم نامگذاری شد.

وی افزود: همچنین بلوار حد فاصل میدان اطلسی تا بلوار فردوس واقع در شهرک گلستان نیز به نام شهید مجید قربانخانی مزین شد.

شهردار مهریز هدف از این نامگذاری را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح شهر عنوان کرد.