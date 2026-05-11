طاها نعمتی مقدم پولادمرد اردبیلی و نایب قهرمان وزنه برداری جوانان جهان، با استقبالِ جمعی از مسئولان استانی و ورزشکاران، از رقابتهای جهانی مصر بازگشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل روز یکشنبه در این مراسم گفت: به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران توسط ورزشکاران در میادین جهانی افتخار بزرگی برای کشور است.
ابراهیم امامی اظهار کرد: قهرمانان ورزشی در شرایط ویژه کشور همانند مردم انسجام و اتحاد ملی را رقم زدند که نمود این امر طاها نعمتی است که با به اهتزاز در آوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی مایه افتخار وسربلندی کشورمان شد.
وی افزود: در سالهای اخیر رویکرد جدیدی در حوزه ورزش استان شکل گرفته و شاهد درخشش ورزشکاران اردبیلی در عرصههای ملی و بینالمللی هستیم.
معاون استاندار اردبیل همچنین با اشاره به نقش قهرمانان ورزشی در تقویت انسجام ملی تصریح کرد: حمایت همهجانبه از ورزشکاران و اجرای برنامههای انگیزشی و حمایتی در دستور کار قرار دارد و در همین راستا مراسم تجلیل از قهرمانان استان برگزار میشود.
فرماندار اردبیل هم با تبریک قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری جوانان ایران در رقابتهای جهانی مصر و درخشش طاها نعمتی، کسب سه مدال رنگارنگ توسط این ورزشکار اردبیلی و به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران را مایه مباهات دانست.
فرزاد قلندری با قدردانی از تلاشهای طاها نعمتی، خانواده وی، مربیان، رییس فدراسیون وزنهبرداری و مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان اظهار کرد: موفقیت این ورزشکاران نشان میدهد که جوانان ایران با تمام توان در میدانهای بینالمللی برای سربلندی کشور تلاش میکنند.
فرماندار اردبیل بر حمایت همهجانبه از ورزشکاران به ویژه قهرمانان و مربیان آنها تأکید کرد و افزود: فراهم کردن زمینه رشد و موفقیت استعدادهای ورزشی از اولویتهای مهم در حوزه ورزش است.
طاها نعمتی در مسابقات جهانی وزنهبرداری جوانان که در کشور مصر برگزار شد، با کسب سه مدال رنگارنگ عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و عنوان نایب قهرمانی جهان را به دست آورد.
به دنبال موفقیت طاها نعمتی مقدم وزنهبردار اردبیلی و قهرمانی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ در اسماعیلیه مصر مسئولان استان از جمله استاندار و فرماندار اردبیل با صدور پیامهای جداگانهای کسب این موفقیت غرورآفرین و مسرت بخش را تبریک گفتند.