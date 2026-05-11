به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی آسیا از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت در گاندینگر ایالت گجرات هند برگزار میشود.
تیم ملی وزنهبرداری ایران سهشنبه (۲۲ اردیبهشت) با هدایت بهداد سلیمی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا ایران را به مقصد هند ترک میکند.
در پیکارهای قهرمانی قاره کهن، علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علیرضا یوسفی در دسته فوقسنگین به روی تخته رقابت میروند.
برنامه مسابقات نمایندگان ایران:
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۰ به وقت ایران: دسته ۱۱۰ کیلوگرم/ علیرضا نصیری
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۳ به وقت ایران: دسته فوقسنگین کیلوگرم/ علیرضا یوسفی