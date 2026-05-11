اکبر مسیبی، داور بین المللی آسیایی والیبال ساحلی ایران، ۱۷ قضاوت در رقابت‌های زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیای مرکزی و آسیا داشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیای مرکزی ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت و رقابت‌های زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا ۱۶ تا ۲۰ اردیبهشت به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد.

اکبر مسیبی داور بین المللی آسیایی والیبال ساحلی ایران، ۱۷ قضاوت در این رقابت‌ها داشت که در همه بازی‌ها به عنوان داور اول ایفای نقش کرد.

قضاوت دیدار نهایی زیر ۱۸ سال آسیا بین دو تیم قزاقستان و استرالیا از جمله قضاوت‌های مسیبی در تاشکند بود.

مقام‌های اول تا سوم مسابقات والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا به قرار زیر است:

مردان: استرالیا، قزاقستان و قطر

زنان: چین، استرالیا و قزاقستان

در مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال مردان آسیا دو تیم از ایران نیز حضور داشتند که در مرحله یک چهارم نهایی مغلوب حریفان شدند و به مقام پنجم مشترک دست یافتند، اما با توجه به صعود دو نماینده استرالیا به مرحله نیمه‌نهایی و همچنین طبق قوانین فدراسیون جهانی مبنی بر حضور چهار کشور از قاره آسیا در مسابقات ساحلی قهرمانی جهان زیر ۱۸ سال ۲۰۲۶، دو تیم ایران و ژاپن برای تعیین تکلیف چهارمین نماینده قاره کهن در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند و تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (امیررضا جمشیدی و امین وکیلی) دو بر صفر به پیروزی رسید و سهمیه جدول اصلی مسابقات جهانی را کسب کرد.