به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: این شهرستان ۹ هکتار گلستان گل محمدی دارد که ۸ هکتار آن بارور است و حدود ۳۲ تن گل محمدی از این گلستان ها در حال برداشت است.

علی مبارکی افزود: زمان برداشت گل با توجه به اقلیم هر منطقه و پایه های گل محمدی از اردیبهشت تا خرداد متفاوت است و گل هایی که باز شده اند باید هر چه سریعتر برداشت شوند زیرا در صورت تاخیر در برداشت گل های باز شده، گل از رنگ صورتی به رنگ سفید متمایل می شود و میزان اسانس آن کاهش پیدا می کند.

مبارکی با اشاره با جایگاه گل محمدی در فرهنگ و هنر کشور گفت: «متأسفانه خام فروشی گل محمدی باعث عقب ماندن ما از کشورهایی چون ترکیه، مجارستان و بلغارستان شده است».

وی خاطرنشان کرد: در دنیا بیش از ۱۵۰ نوع فرآورده مختلف از گل محمدی استحصال می شود اما در ایران حدود ۴۰ محصول از گل محمدی به دست می آید.

مبارکی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و فرآورده های آن مبتنی بر اقتصاد بدون نفت گفت: حجم تجارت محصول گلاب در کشورهای مختلف بیش از یک میلیارد دلار است و سالی ۷ درصد به این میزان اضافه می شود.

به گفته مبارکی، بسته بندی نامناسب و تر فروشی گل محمدی و گیاهان دارویی از مشکلات این صنعت است.