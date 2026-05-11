دکتر آل امین به عنوان مدیر رسانهی ملی در استان، با رویکردی تحولی و مبتنی بر تعامل با مخاطب، آیندهنگر، امیدآفرین و مسئلهمحور به زنجان آمد. از ابتدا به منزلتِ زنجانی سربلند میاندیشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ دکتر آل امین، زنجان را نماد تمدن و فرهنگ ایران میدانست.
با وجود شرایط بحرانی ایجاد شده در کشور از سوی دشمنان تاریخیِ ملت بزرگ ایران به ویژه در سالهای اخیر، با همراهی طراحان و برنامه سازان مرکز، ارتقای کیفیت تولیدات رسانهای، توسعه زیرساختهای فنی، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش عدالت رسانهای در دستور کار قرار گرفت.
صدا و سیمای استان با حضور فعال در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای، نقشآفرینی مؤثری در تبیین دستاوردها و انعکاس مطالبات مردمی ایفا نمود. آنچه در ادامه میآید، گزارشی از مهمترین برنامهها، اقدامات و توفیقات این مجموعه در مسیر ارتقای جایگاه رسانه استانی است.
ارتقای پخش تصاویرِ شبکه اشراق به کیفیت HD
یکی از مهمترین دستاوردهای فنی این دوره، ارتقای شبکه استانی اشراق به کیفیت پخش HD با وضوح بالا بود که پس از سالها انتظار، تقدیم نگاه مردم عزیز استان شد. این اقدام موجب ارتقای چشمگیر کیفیت بصری برنامهها و بهبود استانداردهای فنی تولید و پخش در صدا و سیمای زنجان شد. با شفافتر شدن رنگ ها، نماها و حرکت ها، تجربه دیداری فراتر از انتظاری برای مخاطبان فراهم گردید.
راهاندازی چهار کانال تلویزیونیِ انتخاباتی
برای نخستینبار در استان، چهار کانال تلویزیونی ویژه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای چهار حوزه انتخابیه استان راهاندازی شد. در این کانالها مناظرهها و برنامههای معرفی نامزدها برگزار شد که ضمن افزایش آگاهی عمومی و شفافیت انتخاباتی، زمینه مشارکت آگاهانه مردم را بیش از پیش فراهم کرد و نقش مهمی در کاهش هزینههای تبلیغاتی نامزدها ایفا نمود.
طراحی و اجرای عملیاتهای رسانهای با رویکرد تجمیع ظرفیتهای استانی
با اتخاذ رویکرد همافزایی در عرصه عملیات رسانهای و بهرهگیری از ظرفیتهای نهادهایِ مردمی استان، تولید و انتشار محتواهای رسانهای با انسجام و اثرگذاری بیشتری انجام شد و با وجود تحریفهای سیستماتیک رسانههای معاند در ایجاد تشتتهای اجتماعی، ضریب نفوذ پیامهای رسانهای در افکارعمومی را افزایش داد. رویداد زیتون زخم خورده، شهریار سرزمین من، مسیر مهتابی و حریم دلدار نمونههایی از رویکردهای تجمیعی در جریان سازی رسانه بود که امواج رسانهای آن از طریق شبکه اشراق به مخاطبان سراسر کشور مخابره گردید.
بازطراحی برنامههای رسانهای با رویکرد مردمی
با هدف افزایش تعامل با مخاطبان و حضور مؤثر در میان مردم، ساختار بسیاری از برنامههای رادیویی و تلویزیونی بازطراحی شد. تولید و پوشش برنامههایی همچون جشنواره آش ایرانی، جشن اجتماعی مشکات وحدت، ویژهبرنامههای ماه مبارک رمضان، برنامه «زندگی با آیهها» و مسابقات فوتسال جام رمضان نمونهای از این رویکرد مردمی در برنامهسازی است.
پوشش گسترده رویدادها و اجتماعات مردمیِ استان
حضور رسانه در جنگ تحمیلی دوم و سوم با هدف پوشش تجمعات شبانه مردمی در میادین و خیابانهای شهرها و روستاهای استان برای دفاع ملی از ایران یکپارچه و سربلند در شبکه استانی، شبکههای خبر و دیگر شبکههای سراسری رسانهملی، از جمله اقدامات مهم در تقویت ارتباط رسانه با جامعه بود.
انعکاس ملی مناسک و عزاداریهای مذهبی استان
آیینها و مناسک باشکوه مذهبی استان، بهویژه در ایام محرم و صفر بمراتب بیشتر از گذشته و بهصورت گسترده پوشش داده شد و تصاویر و گزارشهای آن علاوه بر شبکه استانی، در شبکههای ملی و برونمرزی رسانه ملی نیز بطو ربی سابقهای بازتاب یافت و جلوهای از فرهنگ دینی مردم زنجان را در سطح ملی و بینالمللی به نمایش گذاشت.
تولید برنامههای مطالبهمحور و مسئلهمحور
در راستای توجه به مسائل و مطالبات مردمی، برنامههایی نظیر «افق نو»، «دوربین اشراق»، «صف خدمت»، «فرامکث» و «لنز ۲۴×۷۰» با هدف انعکاس دغدغههای عمومی، پیگیری مشکلاتِ استان و معرفی ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی طراحی و تولید شد. افزایش تماسها و پیامهای مردمی برای بیان مشکلات و مسائل استان از شاخصهای اقبال عمومی به این برنامهها بوده است.
توسعه زیرساختهای تولیدی مرکز
با وجود محدودیتهای اعتباری، اقدامات مهمی در حوزه زیرساختهای تولید انجام شد که از جمله آن میتوان به طراحی، بازسازی و راهاندازی هفت استودیوی ترکیبیِ تلویزیونی با تکیه بر توان فنی و خلاقیت نیروهای داخلی مرکز اشاره کرد.
تولید فیلم و مستندهای فاخر درباره مفاخر و ظرفیتهای استان
تولید مستندهای تلویزیونی با ژانر مفاخر فرهنگی، تاریخی و اجتماعی استان در دستور کار قرار گرفت و مجموعهای از مستندها با هدف معرفی ظرفیتهای استان و روایت هویت فرهنگی و تاریخی زنجان تولید شد. مستندبازسازیِ شهید یوسف قربانی، مستند ابوابراهیم (شهید یحیی سنوار)، مستند آرنا (با موضوع مصارف صلح آمیز انرژی هستهای)، مستند در امتداد فردوس (روایت حضور جهادی رهبر معظم انقلاب در کمک رسانی به زلزله زدگانِ جنوب خراسان در سال ۱۳۴۷)، مستندهای کوتاه هشت بهشت (با هدف معرفی ظرفیتهای تاریخی، مردم شناسی، صنعتی و ... استان) نمونههایی از کارهای فاخر در بخش تولیدات تلویزیونی میباشند. همچنین قرارداد تولید تلهفیلم ستارههای واقعی که به زندگی شهید مخبری از فرماندهان ارتش زنجانی میپردازد انعقاد شده و ساخت سریال استاد روزبه زنجانی نیز در مرحله سناریو نویسی میباشد.
تقویت پاسخگویی مدیران و ارتباط با مردم
در برنامههای گفتوگومحور رسانه استانی، حضور مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی استان افزایش یافت و این برنامهها به دور از کلیشههای متعارفِ حضور مسئولان به بستری واقعی برای اطلاعرسانی، تبیین اقدامات و پاسخگویی مستقیم مدیران و روسای سازمانها و نهادها به مطالبات و پرسشهای مردم تبدیل شد. برنامههای صف خدمت، میزگردهای تخصصی خبری و بستههای گزارشی انتقادی در عداد این برنامهها بود.
روایت فعالیتهای گروههای جهادی و اجتماعی استان
فعالیتهای نوعدوستانه گروههای جهادی، حرکتهای مردمی و اقدامات اجتماعی جوانان استان با تاکید بر گروههای فعال بانوان بهصورت گسترده در برنامههای صبحگاهیِ سلام زنجان، سیمای زندگی، شبانگاهی گئجهلر و خبر رسانه ملی در استان منعکس شد تا روحیه مشارکت اجتماعی و فرهنگ خدمترسانی در جامعه رونق بیشتری پیدا کند.
کسب افتخارات ملی در جشنوارههای رسانهای
تولیدات صدا و سیمای استان زنجان در این دوره موفق به کسب رتبهها و جوایز متعدد در جشنوارههای معتبر ملی از جمله رتبه اول در جشنواره ملی سما، رتبه اول در نخستین رویداد ملیِ ایده پردازی کشور، دیپلم افتخار در جشنواره عمار، رتبه اول در جشنواره ملی ابوذر، رتبه اول در رویداد بینالمللی تجلیل از پیرغلامان حسینی و دیگر رویدادهای رسانهای شده است.
ساماندهی وضعیت شغلی کارکنان مرکز
در حوزه منابع انسانی، اقدامات مؤثری برای ساماندهی وضعیت شغلی نیروهای حقالزحمهای انجام شد که موجب افزایش امنیت شغلی، تقویت انگیزه کاری و ارتقای بهرهوری در میان کارکنان مجموعه گردید. ۸۵ درصد همکاران حقالزحمهای به وضعیت پایدار استخدامی تبدیل وضیت شدند.
احداث یادمان شهید گمنام در صدا و سیمای استان
از جمله اقدامات فرهنگی ماندگار این دوره، تدفین شهید گمنام در محوطه صدا و سیمای استان زنجان و ایجاد یادمان شهید در مرکز است که با هدف تقویت فضای معنوی محیط رسانهای و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت با حضور جمع کثیری زا مردم قدرشناس زنجان انجام شد.
در نهایت، هر پیامِ تشکر و هر تماس صادقانه از سوی مخاطبان و مردم عزیز که به کرات از طریق راههای ارتباطی به همکاران رسانه منتقل میشود، قطعهای از سرمایه اجتماعی و اعتماد است که تنها انگیزهی ادامه مسیر و شوق خدمت در رسانه را فراهم میکند.