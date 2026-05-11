به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد رضا اصغری در حاشیه بازدید از گلستان‌های ارومیه افزود: با آغاز فصل برداشت گل محمدی در استان از اواخر اردیبهشت ماه پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۹۰۰ هزار لیتر گلاب از گلستان‌های استان استحصال شود.

وی اظهار کرد: سالانه بیش از ۷۲۰ تن گل تر از مزارع گل محمدی استان برداشت می‌شود و بخش عمده گل‌های برداشت شده برای عرق‌گیری و تولید گلاب استفاده می‌شود.

اصغری بیان کرد: همچنین حدود ۱۵ درصد از گل‌ها به صورت گلبرگ خشک برای تولید محصولاتی مانند مربا و گل‌قند و حدود پنج درصد نیز به شکل غنچه خشک برای صادرات فرآوری می‌شود.

اصغری با اشاره به ارقام کشت شده در استان گفت: عمده ارقام گل محمدی در آذربایجان‌غربی رقم گل محمدی خوی است و بیشترین سطح زیر کشت این محصول نیز در شهرستان‌های خوی و ارومیه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: میانگین عملکرد برداشت گلبرگ در هر هکتار از گلستان‌های استان حدود سه هزار کیلوگرم است.