رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: کشت گل محمدی در ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان انجام شده که ۲۵۰ هکتار آن بارور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد رضا اصغری در حاشیه بازدید از گلستانهای ارومیه افزود: با آغاز فصل برداشت گل محمدی در استان از اواخر اردیبهشت ماه پیشبینی میشود امسال بیش از ۹۰۰ هزار لیتر گلاب از گلستانهای استان استحصال شود.
وی اظهار کرد: سالانه بیش از ۷۲۰ تن گل تر از مزارع گل محمدی استان برداشت میشود و بخش عمده گلهای برداشت شده برای عرقگیری و تولید گلاب استفاده میشود.
اصغری بیان کرد: همچنین حدود ۱۵ درصد از گلها به صورت گلبرگ خشک برای تولید محصولاتی مانند مربا و گلقند و حدود پنج درصد نیز به شکل غنچه خشک برای صادرات فرآوری میشود.
اصغری با اشاره به ارقام کشت شده در استان گفت: عمده ارقام گل محمدی در آذربایجانغربی رقم گل محمدی خوی است و بیشترین سطح زیر کشت این محصول نیز در شهرستانهای خوی و ارومیه قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: میانگین عملکرد برداشت گلبرگ در هر هکتار از گلستانهای استان حدود سه هزار کیلوگرم است.