کاهش آسیب های اجتماعی در سرمایه گذاری در آموزش و پرورش
دبیر ستاد امر به معروف کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرمایه گذاری در آموزش و پرورش منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر استان در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش گفت: سالی پُربار و پرفروغ را در همکاری و تعامل با آموزش وپرورش پشت سر گذاشتیم که دلیل این موفقیت، ایجاد همدلی و همبستگی میان دستگاهها و ستاد بود.
حجتالاسلام پیشقدم، از اجرای طرحهایی از جمله «چهل مدرسه، چهل گفتگو» که منجر به حضور مؤثر در مدارس و شنیدن گلایههای دانشآموزان شده است خبر داد و گفت: این شورا توانسته تاکنون در ۲۷ مدرسه استان حضور یابد و اشتباهات رفتاری دانشآموزان از کلاس تا اجتماع را به شکلی مطلوب اصلاح کند.
حجتالاسلام پیشقدم افزود: در ارتباط با مدارس بیشتر بر دیده و شنیده شدن دانشآموزان تمرکز داشتیم.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت خیرین برای رفع مشکلات مدارس گفت: سال گذشته موفق شدیم برای حدود ۱۰ مدرسه که با کمبود امکاناتی مانند چادر نماز و تجهیزات نمازخانه مواجه بودند، اقدامات لازم را انجام دهیم. همچنین در زمینه جهیزیه نیز پنج دانشآموز از پنج مدرسه که عقد کرده بودند، حمایت شدند
دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر استان با بیان اینکه اگر به دنبال کاهش آسیبهای اجتماعی یا تقویت همبستگی اجتماعی هستیم، باید در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنیم اضافه کرد: دستگاههای فرهنگی استان باید جداً پای کار بیایند و کمک حال این نهاد باشند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان هم با اشاره به لزوم همافزایی دستگاههای فرهنگی برای تحقق اهداف تربیتی گفت: دانشآموزی که از لحاظ اخلاقی و دینی تربیت شود، از نظر علمی نیز موفق خواهد بود.
ایوب رضایی با تأکید بر حساسیت نسبت به مسئله حجاب و عفاف در مدارس گفت: سال گذشته منشور عفاف و حجاب در مدارس نصب و بر رعایت آن نظارت شد. حتی نسبت به پوشش همکاران نیز حساسیت داریم، چراکه رفتار همکاران بر دانشآموزان تأثیر مستقیم دارد.
رضایی در پایان با قدردانی از حمایتهای دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر بهویژه در زمینه تامین جهیزیه و کمک به ازدواج فرهنگیان، خواستار توجه بیشتر و تسهیل امر ازدواج آنان شد و اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه نهادها، رسالت خطیر تربیت به نحو مطلوب انجام شود.