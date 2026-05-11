به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر استان در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش گفت: سالی پُربار و پرفروغ را در همکاری و تعامل با آموزش وپرورش پشت سر گذاشتیم که دلیل این موفقیت، ایجاد همدلی و همبستگی میان دستگاهها و ستاد بود.

حجت‌الاسلام پیشقدم، از اجرای طرح‌هایی از جمله «چهل مدرسه، چهل گفتگو» که منجر به حضور مؤثر در مدارس و شنیدن گلایه‌های دانش‌آموزان شده است خبر داد و گفت: این شورا توانسته تاکنون در ۲۷ مدرسه استان حضور یابد و اشتباهات رفتاری دانش‌آموزان از کلاس تا اجتماع را به شکلی مطلوب اصلاح کند.

حجت‌الاسلام پیشقدم افزود: در ارتباط با مدارس بیشتر بر دیده و شنیده شدن دانش‌آموزان تمرکز داشتیم.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت خیرین برای رفع مشکلات مدارس گفت: سال گذشته موفق شدیم برای حدود ۱۰ مدرسه که با کمبود امکاناتی مانند چادر نماز و تجهیزات نمازخانه مواجه بودند، اقدامات لازم را انجام دهیم. همچنین در زمینه جهیزیه نیز پنج دانش‌آموز از پنج مدرسه که عقد کرده بودند، حمایت شدند