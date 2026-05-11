تولیت آستان مقدس علوی، سید عیسی الخرسان، ریاست هیئت رسمی این آستان برای اجرای پویش امدادرسانی به ملت ایران را بر عهده گرفت؛ پویشی که شامل محور‌ها و برنامه‌های متعددی در شماری از شهر‌ها و استان‌های ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر العیساوی، عضو هیئت و مسئول کمیتۀ امدادرسانی گفت: هیئت آستان مقدس علوی به ریاست تولیت محترم و با همراهی جمعی از خادمان بارگاه مطهر علوی، به جمهوری اسلامی ایران وارد شد تا اجرای پویش امدادرسانی و هم‌بستگی را آغاز کند؛ پویشی که با هدف حمایت و پشتیبانی از ملت ایران در شرایط کنونی برگزار می‌شود.

وی افزود: هیئت آستان مقدس علوی، با استقبال و خوشامدگویی گستردۀ مردم شهر‌های مرزی و نیز شخصیت‌های دینی و رسمی روبه‌رو شد.

او همچنین اشاره کرد: این هیئت برنامه‌ای فشرده در تعدادی از شهر‌ها و استان‌های ایران برای ارائه خدمات پیش‌بینی‌شده در چهارچوب این پویش خواهد داشت؛ برنامه‌ای که از پیش برای آن برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: دیدار‌های رسمی متعددی نیز با برخی مراکز و مؤسسات انجام خواهد شد تا هماهنگی‌ها و زمینۀ اجرای بهتر این برنامه‌ها فراهم شود.

شایان ذکر است که این ابتکار در چهارچوب سلسلۀ فعالیت‌های انسانی و مستمر آستان مقدس علوی انجام می‌شود؛ اقداماتی که برخاسته از مسئولیت اخلاقی و دینی این آستان و در راستای عمل به رهنمود‌های مرجعیت عالی دینی برای تقویت ارزش‌های هم‌بستگی اجتماعی و یاری‌رسانی به ملت‌ها در بحران‌ها و شرایط دشوار است.