نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان را فرصتی برای اخراج آمریکا از منطقه برشمرد و گفت: اتحاد تاریخی ایرانیان در بحبوبه جنگ، نظام سلطه را زمین‌گیر و قدرت نوظهوری به نام ایران را به جهان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به کشورمان نشان دادند که منافع مالی و اقتصادی را دنبال می‌کنند و در حقیقت حضور آنها در منطقه سبب ضرر و زیان به کشور‌های منطقه شد. برهمین اساس نیرو‌های مسلح کشورمان، مدیریت هوشمند تنگه هرمز را برای مقابله با زیاده خواهی دشمنان در دست گرفتند و اگر لازم باشد برای عبور و مرور کشتی‌ها عوارض دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به همکاری برخی از کشور‌های منطقه با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به کشورمان، افزود: وقتی آنها استقلال جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته و خاک خود را در اختیار آمریکا برای حمله به کشورمان قرار می‌دهند، طبیعی است که سبب آتش افروزی می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ملت و سرزمین خود هر اقدامی در برابر دشمنی آنها انجام می‌دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان بهترین فرصت برای اخراج آمریکایی‌ها از منطقه را فراهم کرد، یادآور شد: همسایگان ما باید به این نکته توجه کنند ما به دنبال ایجاد استقلال نه تنها برای ایران در تنگه هرمز بلکه برای همسایگان جنوبی خلیج فارس هستیم؛ بنابراین حمله و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم، فرصت بسیار مغتنمی برای اخراج آمریکا از منطقه است که اتفاق خواهد افتاد و باید در تنگه هرمز حاکمیت ایران محقق شود و مجلس شورای اسلامی در این باره قوانین انتظام بخشی را تصویب خواهد کرد.

مقتدایی اضافه کرد: برقراری امنیت در منطقه، ایجاد آرامش و ثبات در منطقه، مسائل زیست محیطی و حقوقی، قلمرو سرزمینی و قلمرو دریایی و عبور بی ضرر کشتی‌ها از منطقه از جمله مسائل طرح شده در طرح مجلس است که پس از بررسی و تصویب و تایید شورای نگهبان، ابلاغ خواهد شد.

وی درباره بهره بردن از جمعیت بیش از ۳۱ میلیون جانفدا برای دوران پساجنگ به ویژه در مسائل اقتصادی و بازسازی بخش‌های آسیب دیده، بیان کرد: حضور ایرانیان در بحبوبه جنگ و کنترل کردن امور یک پدیده عظیم و بی نظیر نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان است که توانست به عنوان یک اقدام منحصر‌به‌فرد جهانی، نظام سلطه را زمین‌گیر کند. حتی اگر چیزی تحت عنوان اجتماعات جلوگیری کننده از تسلط نظام سلطه در گینس باشد، می‌توان این اجتماعات بیش از ۲ ماهه عظیم ملت ایران را در گینس ثبت کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه از ظرفیت خلق شده «جانفدا» نه تنها در دوران جنگ بلکه در دوران پساجنگ باید استفاده کرد، یادآور شد: از هم اکنون باید برنامه‌ریزی شود تا در دوران پساجنگ از این ظرفیت عظیم اجتماعات مردمی خلق شده به صورت ماهیانه یا فصلی استفاده شود و همچنان تداوم داشته و برای در صحنه ماندن مردم برای بازسازی نقاط آسیب دیده از جنگ، بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و ... برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر شکل بگیرد.

مقتدایی اضافه کرد: ظرفیت حضور مردم در چهارراه‌ها، میدان‌ها و اجتماعات شبانه هم یک قدرت بی مانندی است که برای ایران خلق شد و انشاءالله از آن برای ساخت ایران قوی، افزایش تاب آوری و مقابله با تحریم‌ها بهره خواهیم برد.

وی درباره اینکه از ظرفیت جانفدایان ایران برای اصلاح برخی الگو‌های نادرست اجتماعی و افزایش تاب آوری جامعه چگونه باید استفاده کرد، گفت: حضور و اتحاد مردم در خیابان‌ها از اولین دقایق تهاجم آمریکایی - صهیونی به کشورمان نشان داد که رشادت، بلوغ و سطح آگاهی‌های ملت ایران بسیار افزایش یافته و به بالاترین نقطه ممکن رسیده است. البته در این مجالس و مراسم‌ها می‌توان آموزش‌هایی در حوزه‌ای اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف، تاب آوری در شرایط تحریمی، ایجاد بنیان‌های فکری ارزشمند برای مقابله با حملات رسانه‌ای دشمن داشت که این روند به اجتماع‌سازی، ثبات اجتماعی، رویارویی فرهنگی با فرهنگ‌های مهاجم و تاب آوری جامعه در شرایط تحریمی منجر خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکیدکرد: اجتماعات شبانه سبب یادآوری این مهم شده که ما در جنگ هستیم و این جنگ در مقاطع اول به شکست دشمن و به پیروزی زودهنگام ایرانیان انجامید و پس از محقق نشدن اهداف دشمن، در حال تکمیل شدن پیروزی‌های ملت ایران هستیم. البته در این مسیر هرگونه تلاش در وحدت بیشتر ملت کاری است منطبق با منافع ملت ایران و هر کاری که مغایر با آن باشد، عقل، انصاف و شرع آن را نمی‌پذیرد و باید وحدت و انسجام اجتماعی در بالاترین سطح حفظ شود.

مقتدایی درباره نوع نگاه ملت‌ها به ایران پس از جنگ تحمیلی سوم، گفت: جمهوری اسلامی ایران با بهره بردن از تجربه چندین ساله خود همراه با قدرت نیرو‌های مسلح و پشتیبانی مردم کشورمان، قدرت نوظهوری را به جهان معرفی کرد و به همه کشور‌های منطقه و جهان به ویژه ابرقدرتی به مانند آمریکا، فهماند که ایران به مانند ونزوئلا، لیبی یا برخی دیگر از کشور‌هایی که علیه آنها اقدامات نظامی انجام شد، نیست.

وی با توصیه‌ای به رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: رئیس جمهور متوهم آمریکا بداند که ایران اهل سازش با قلدری و زور نیست و در حقیقت نظام ایران اسلامی بر اساس مبارزه با سلطه‌گری شکل گرفته است. اما اگر آمریکا بخواهد بر تخیلات خود علیه منافع جمهوری اسلامی ایران اصرار بورزد، تاوان سختی برای این لجاجت در شهر‌های آمریکا خواهد پرداخت.