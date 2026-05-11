

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی و عدم تغییرات فشار در سطح زمین برای ۲۴ ساعت آینده استقرار هوای نسبتا خنک را در خراسان جنوبی انتظار داریم که مجدد از صبح چهارشنبه دما افزایش پیدا می‌کند.

زارعی افزود:همچنین در ۲۴ ساعت گذشته با تضعیف زبانه‌های سیستم کم فشار مقداری از شدت گرمای هوا کاسته شد.

وی گفت: پدیده غالب در ۲۴ ساعت آینده گاهی وزش تندباد و در مرز شرقی وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک خواهد بود.

در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان و دهسلم با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان بین ۱۴ و ۳۲ درجه سلسیوس ثبت شد.