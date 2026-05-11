به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،خلیل وند در حاشیه بازدید از روستابازار گفت: این کالا‌ها که از طریق ستاد تنظیم بازار شهرستان و اتحادیه استان بصورت مستمر تخصیص یافته و در غرفه‌های اتحادیه اداره تعاون روستایی نقده توزیع شده و توزیع انواع برنج (وارداتی) و روغن جامد و روغن مایع و مرغ منجمد و سایر اقلام تخصیصی از غرفه روستا بازار (تروکامارکت) اتحادیه همه روزه بصورت دائمی از طریق هماهنگی با اتاق اصناف و بخشداری‌ها طبق لیست اعلامی در فروشگاه‌ها در شهر و در روستا‌های بخش مرکزی نقده و محمدیار در اختیار مردم قرار می‌گیرد انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: تاکنون کالا‌های تنظیم بازار از جمله برنج، مرغ منجمد، گوشت، روغن و شکر و ... به طور منظم از طریق غرفه‌های روستا بازار اتحادیه شهرستان نقده (مباشر ستاد تنظیم بازار شهرستان) تهیه و در بین مردم توزیع شده و این روند با جدیت و مستمر با نظارت مداوم اداره تعاون روستایی شهرستان ادامه دارد.