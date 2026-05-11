به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علی‌اکبر اربابی افزود: ارقام اسپیدفید، دانا، رویا و رقم محلی سورگوم در سطح حدود پنج هزار هکتار از اراضی آبی استان کشت شده که به دلیل مقاومت بالا در برابر تنش‌های محیطی، خشکی و شوری، از گزینه‌های مناسب برای شرایط اقلیمی سیستان و بلوچستان به شمار می‌روند.

وی افزود: در راستای ترویج ارقام جدید و افزایش تولید، کشت پایلوت سورگوم رقم «دانا» در سطح ۴۰ هکتار با هدف تولید دانه، همچنین ۲۵ هکتار هم به کشت سورگوم رقم «رویا» برای تولید علوفه اختصاص یافته تا ضمن معرفی این ارقام، زمینه توسعه ارقام پرمحصول در منطقه فراهم شود معرفی این ارقام به کشاورزان اجرا شده است.

اربابی بیان کرد: با توجه به افزایش نزولات جوی در سال زراعی جاری، حدود ۱۰ هزار هکتار سورگوم به صورت دیم در اراضی خوشاب، آب‌بند‌ها و بندسار‌های جنوب استان کشت شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های این گیاه گفت: سورگوم از نظر رشد و فیزیولوژی گیاهی کم‌آب‌بر بوده و به دلیل تحمل بالا در برابر خشکی و شوری به «شتر گیاهان زراعی» معروف است و با شرایط آب و هوایی سیستان و بلوچستان سازگاری بالایی دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: سورگوم به دلیل نیاز آبی کم، دوره رشد مناسب با اقلیم استان و قابلیت تولید دانه و علوفه، یک گیاه دومنظوره بهاره و تابستانه محسوب می‌شود و می‌تواند در مناطقی که کشت پاییزه گندم، جو و دانه‌های روغنی مانند کلزا و گلرنگ انجام می‌شود، جایگزین مناسبی برای ذرت سیلویی باشد.

اربابی افزود: تأخیر در کشت محصولات پاییزه به دلیل برداشت دیرهنگام ذرت سیلویی می‌تواند موجب کاهش عملکرد این محصولات شود، در حالی که استفاده از سورگوم می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند.

وی گفت: این گیاه علاوه بر عملکرد مطلوب، توانایی رشد مجدد و برداشت چندچین در طول دوره رشد را دارد و نقش مهمی در تأمین علوفه پایدار منطقه ایفا می‌کند که در دامداری‌ها و واحد‌های پرورش طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.