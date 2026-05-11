پخش زنده
امروز: -
با حمایت معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، مرحله نخست پرداخت مالی فراخوان «روایت انسانی جنگ» با محوریت تولیدات پویانمایی در حوزه صنایع خلاق فرهنگی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هدف از این فراخوان، حمایت از صنایع خلاق و تقویت تولیدات فرهنگی با محوریت روایت انسانی از جنگ رمضان است. در این طرح ملی، از هنرمندان و شرکتهای خلاق، استودیوهای پویانمایی و فعالان هنرهای تجسمی دعوت شده است تا با تولید آثار اثرگذار، در ثبت تجربههای انسانی از روزهای سخت و ارتقای انسجام ملی مشارکت کنند.
این برنامه با رویکردی حمایتی، در پی خلق آثار هنری و صنایع فرهنگی اثرگذار برای تقویت انسجام ملی و روایتهای فرهنگی از تجربههای انسانی در دوران جنگ اجرا میشود.
حوزههای مورد حمایت و ظرفیت پذیرش آثار بر اساس این فراخوان، طرحهای متقاضی در دو بخش اصلی «انیمیشن» و «هنرهای تجسمی» مورد ارزیابی و حمایت قرار گرفتند، جزئیات مورد پذیرش این فراخوان به شرح زیر است:
۱. انیمیشن کوتاه: مدت اثر: ۴ تا ۶ دقیقه، تکنیک: انیمیشن دوبعدی یا سهبعدی، تعداد پروژههای مورد حمایت: ۲۰ اثر
۲. مستند–انیمیشن: مدت اثر: ۸ تا ۱۲ دقیقه، قالب: ترکیب روایت واقعی و بازسازی انیمیشنی، تعداد پروژههای مورد حمایت: ۱۵ اثر
۳. سریال انیمیشن کوتاه: تعداد قسمتها: ۱۰ قسمت، مدت هر قسمت: ۳ تا ۵ دقیقه، تعداد پروژههای مورد حمایت: ۵ مجموعه
۴. انیمیشن با موضوع آسیب جنگ به کودکان: مدت اثر: ۵ تا ۷ دقیقه، تعداد پروژههای مورد حمایت: ۱۰ اثر
۵. هنرهای تجسمی:
آثار دریافت شده مورد بررسی و داوری قرار گرفتند و طرحهای برگزیده، اولین مرحله حمایت مالی خود از معاونت علمی را دریافت کردند.
در این ارزیابی، طرحهایی که دارای ویژگیهایی نظیر خلاقیت و نوآوری هنری، روایت انسانی و تاثیرگذار، کیفیت بصری مناسب و قابلیت اجرای قطعی در زمانبندی تعیینشده باشند، در اولویت حمایت قرار گرفتند.
شایان ذکر است پیرو مفاد این فراخوان، معاونت علمی ریاستجمهوری برای طرحهای منتخب، حمایت مالی در نظر گرفته است که پرداخت آن طی دو مرحله صورت میگیرد؛ پرداخت ۵۰ درصد مبلغ انجام شده و مابقی حمایت، در صورت انجام طرحها براساس زمانبندی مورد اشاره در فراخوان و ارائه آثار به معاونت و بررسی و تایید ستاد تخصصی آن، نهایی خواهد شد.