آیین پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، شنبه، بیست و ششم اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح در تالار استاد مجتبی مینوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد.
همزمان با برگزاری این آیین، از شرکتکنندگان در پویش جهانی «فارسی، زبان فرهنگ و تمدن ایرانی» تجلیل خواهد شد.
بنیاد سعدی با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این پویش را با هدف ترویج زبان فارسی و معرفی فرهنگ، تمدن، هویت و اندیشۀ ایرانی در میان فارسیآموزان سراسر دنیا اجرا کرده است.
آیین پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور پیشکسوتان، استادان، پژوهشگران و دوستداران زبان و ادبیات فارسی برگزار میشود.