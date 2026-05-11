به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ ️سرهنگ مسعود تقدیسی جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: ماموران انتظامی پاسگاه طرود، حین پایش محور به یک دستگاه نیسان وانت مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پلیس با دستگیری ۳ سارق در بازرسی بار نیسان ، ابزار حفاری و بیش از ۲ تن سنگ مس که از معدن سرقت شده بود را کشف کردند.

به گفته وی ، ارزش سنگ‌های کشف شده حدود ۳۰ میلیارد ریال است و متهمان پس از بازجویی و تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.