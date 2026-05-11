گرامیداشتِ هفته هلال احمر، با رونماییِ تجهیزاتِ جدید در اردبیل همراه بود.با حضور استاندار و جمعی از مسئولان، تجهیزاتِ پیشرفته، به روز و کاربردیِ امداد و نجات، در انبارِ مرکزیِ جمعیتِ هلال احمرِ استان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با هفته هلالاحمر، استاندار اردبیل با حضور در معاونت امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل از مجموعهای از تجهیزات نوین، تخصصی، امدادی و درمانی این جمعیت رونمایی کرد.
مسعود امامی یگانه در این مراسم با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساختهای امدادی استان گفت: تجهیزاتی که امروز رونمایی شد ریالی آن بیش از ۲۵ میلیارد تومان میباشد که این تجهیزات نقش مهمی در افزایش توان تابآوری، سرعت عمل و کیفیت عملیات امدادی در شرایط بحرانی خواهند داشت.
استاندار اردبیل همچنین به افزایش توان عملیاتی و تکمیل بیمارستان صحرایی نیز اشاره کرد و گفت:
تجهیزات درمانی و بیمارستان صحرایی هلالاحمر اکنون بهطور کامل آماده بهرهبرداری است و میتواند در بحرانهای گسترده، جنگ، حوادث طبیعی و شرایط اضطراری بهعنوان پشتوانه درمانی استان عمل کند.
وی همچنین تأکید کرد که تجهیزات جدید، توان عملیاتی نجاتگران را در مأموریتهای سخت و پیچیده بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی امدادگران گفت: هلالاحمر اردبیل در بحرانهای ملی از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ چهلروزه و همچنین ایام نوروز با تمام توان در کنار مردم ایستاد و خدماتی شایسته و ماندگار ارائه داد.
او افزود که عملکرد این جمعیت در سطح کشور مورد توجه بوده و نجاتگران اردبیل همواره در خط مقدم خدمترسانی قرار دارند.
در ادامه ایرج آقایی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اردبیل نیز در این مراسم با قدردانی از حضور و حمایتهای استاندار گفت: پیشبرد اهداف بشردوستانه بدون حمایت مدیریت استان و تلاشهای شبانهروزی نجاتگران ممکن نبود. امروز هلالاحمر اردبیل با تکیه بر نیروهای متخصص، داوطلبان فداکار و تجهیزات نوین، آمادهتر از همیشه در خدمت مردم است.
او هفته هلالاحمر را فرصتی برای تجلیل از ایثار نجاتگران و مرور دستاوردهای امدادی استان دانست.
هفته جهانی صلیب سرخ هلال احمر ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت میباشد.