به گزارش گروه تاریخ خبرگزاری صدا و سیما؛ تاریخ در ریگزارهای ایران تکرار می‌شود؛ از طبس ۵۹ تا اصفهان ۰۵. جایی که عملیات‌های فوق‌محرمانه ارتش آمریکا تحت پوشش "نجات"، در چنبره محاسبات غلط و غافلگیری‌های کویر به بن‌بست می‌رسند.

روایتی از مأموریت‌هایی که با نام نجات آغاز شدند، اما در لایه‌های پنهان، اهداف پیچیده‌تری را دنبال می‌کردند؛ نبردی که در آن شن‌ها و کمین‌ها، بار دیگر پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی جهان را به زانو درآوردند.