معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: براساس تمهیدات شورای عالی حقوق و دستمزد، اضافه‌کار پرستاران به موقع پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره پرداخت حقوق پرستاران اظهار کرد: حقوق پرستاران مانند سایر کارکنان دولت در زمان مقرر پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر، هنگامی که حقوق ماهانه سایر کارکنان دولت واریز می‌شود، پرستاران و سایر اعضای نظام سلامت نیز حقوق خود را دریافت می‌کنند.

او درباره وضعیت پرداخت اضافه‌کار پرستاران توضیح داد: شورای عالی حقوق و دستمزد، تمهیداتی برای اضافه‌کار پرستاران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ در نظر گرفت و به طور کامل در سال گذشته اجرا شد. اضافه‌کار پرستاران به شکل واقعی است؛ یعنی اضافه‌کار را بر مبنای ساعات حضور در محل خدمت دریافت می‌کنند. براساس میانگین کشوری، اضافه‌کار پرستاران به روز است و نهایتا با یک ماه فاصله پرداخت می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره منابع اضافه‌کار پرستاران گفت: اضافه‌کار پرستاران از محل منابع عمومی پرداخت می‌شود و از منابع اختصاصی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی نیست.

عبادی با بیان اینکه «کارانه» یا «تعرفه‌های پرستاری» بخش سوم پرداختی پرستاران به شمار می‌رود، اظهار کرد: به طور معمول، پرداخت تعرفه‌های پرستاری عقب‌افتادگی دارد. با توجه به پرداختی‌های اواخر سال گذشته که در اسفند ماه انجام شد، میانگین کشوری معوقات پرستاران از ۸ به ۶ ماه رسید.

او گفت: امیدوام شرایط به نحوی باشد که شاهد افزایش معوقات پرستاری نباشیم و در این مسیر به کمک دولت نیاز داریم. امیدوارم که مدت‌زمان معوقات پرستاران به حداقل ۳ ماه برسد که در قانون‌ پیش‌بینی کرده‌اند و یک تکلیف برای بیمه‌های پایه است.