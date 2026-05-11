مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: ۶ کارگاه راهسازی در محور میاندوآب – شاهین دژ – تکاب در حال فعالیت است و توسعه مسیر‌های منتهی به جنوب استان را انجام می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون در جلسه بررسی طرح‌های راهسازی محور میاندوآب – شاهین دژ – تکاب که با حضور نماینده مردم تکاب – شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی و پیمانکاران و مشاوران طرح‌های راهسازی در سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی برگزار شد، اظهار داشت: طول کل محور میاندوآب – شاهین دژ – تکاب ۱۳۱ کیلومتر است که ۴۶ کیلومتر آن به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: ۵۵ کیلومتر نیز در قالب ۶ قطعه در محور میاندوآب – شاهین دژ – تکاب در دست اجراست و به صورت شبانه روزی در حال توسعه محور هستند.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: حدود ۳۰ کیلومتر باقی مانده از محور میاندوآب – شاهین دژ – تکاب در مرحله مطالعه و پیمان سپاری است و به زودی نیز عملیات اجرایی توسعه آن آغاز می‌شود.

آرامون بیان کرد: ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح توسعه محور ارتباطی میاندوآب – شاهین دژ – تکاب مورد نیاز است و با تخصیص به موقع اعتبارات شاهد بهره برداری سریع از طرح خواهم بود.

وی اضافه کرد: محور میاندوآب – شاهین دژ – تکاب یکی از محور‌های مهم بوده که دسترسی ساکنان جنوب استان را به مرکز استان آذربایجان غربی تسهیل می‌کند و موجب کاهش زمان سفر می‌شود.

گفتنی است در ادامه این جلسه نماینده مردم تکاب – شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد راه وشهرسازی آذربایجان غربی در توسعه محور‌های ارتباطی به خصوص فعالیت شبانه روزی کارگاه‌های راهسازی جنوب استان تاکید کرد که با حمایت‌های راه وشهرسازی پیمانکاران و مشاوران طرح‌های راهسازی با تلاش و فعالیت بیشتر زمینه بهره برداری بیش از پیش طرح‌های راهسازی را فراهم کنند.