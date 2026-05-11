معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب شیراز گفت: حدود ۱۲ هزار انشعاب غیر قانونی به انشعابات قانونی تبدیل و برای آنها کنتور نصب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب شیراز گفت: بازرسان و گروه های وصول مطالبات مناطق مختلف شهر با شناسایی بیش از ۱۳ هزار انشعاب غیر مجاز، حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ مورد را به انشعاب قانونی تبدیل و برای آنها کنتور نصب کرد.

محمدعلی طاهردوست افزود: این اقدام نه تنها موجب نظم‌بخشی به شبکه توزیع آب شد، بلکه امکان مدیریت بهتر مصرف، ثبت دقیق میزان استفاده و ارائه خدمات پایدارتر به مشترکین را فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: تبدیل این انشعابات به حالت قانونی علاوه بر حفظ حقوق عمومی و کاهش هدررفت، گامی مؤثر در ارتقای عدالت در بهره‌مندی از آب است.

