به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ براساس رتبه بندی مؤسسه جهانی تایمز در سال ۲۰۲۶، دانشگاه صنعتی اصفهان به‌عنوان ۱۳۷ امین دانشگاه برتر آسیا، هفتمین دانشگاه برتر ایران و چهارمین دانشگاه صنعتی برتر ایران شناخته شد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، در این نظام رتبه‌بندی که با حضور بیش از یک هزار و ۴۰۵ دانشگاه انجام شده است، ۹۰ دانشگاه ایرانی حضور دارند.

دانشگاه‌های صنعتی شریف با رتبه ۷۶، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۷۹، علم و صنعت با رتبه ۸۷، علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۱۱، دانشگاه تهران با رتبه ۱۲۰، علوم پزشکی کرمانشاه با رتبه ۱۳۱، صنعتی اصفهان با رتبه ۱۳۷، تربیت‌مدرس با رتبه ۱۶۲، صنعتی شیراز با رتبه ۱۶۶ و علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ۱۷۲ برترین دانشگاه‌های ایران در این نظام رتبه‌بندی هستند.