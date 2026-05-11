پاکستان در راستای تقویت جایگاه بندر گوادر به عنوان مرکز ترانزیت و لجستیک منطقه‌ای، کاهش قابل توجه تعرفه‌های بندری را اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»، «جنید انوار چودهری» وزیر امور دریایی پاکستان اعلام کرد: هزینه پهلوگیری کشتی‌های کانتینری در بندر گوادر ۲۵ درصد کاهش یافته و هزینه‌های مربوط به کانتینر‌های ترانشیپمنت بین‌المللی نیز ۴۰ درصد کم شده است.

همچنین تعرفه‌های بندری برای کارگوی ترانزیتی تا ۳۱ درصد کاهش یافته و برای محموله‌های ترانزیتی نیز یک ماه انبارداری رایگان در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد که دولت پاکستان در حال اجرای سیاست تبدیل گوادر به یک هاب منطقه‌ای لجستیک و ترانزیت است و برای جذب بیشتر کشتی‌ها و شرکت‌های حمل و نقل، مشوق‌های کم‌سابقه‌ای ارائه می‌شود.

به گفته او، کاهش تعرفه‌ها می‌تواند هزینه‌های عملیاتی خطوط کشتیرانی را کاهش داده و موجب افزایش فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در بلوچستان شود.

در همین حال «نورالحق بلوچ» رئیس امور بندر گوادر نیز ابراز امیدواری کرد که ساختار جدید تعرفه‌ها باعث رونق تجارت و توسعه بخش حمل‌ونقل و لجستیک در این منطقه شود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کارشناسان معتقدند تحولات اخیر و جنگ در خلیج فارس، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس را نمایان کرده است. به باور ناظران، تداوم ناامنی و اختلال احتمالی در مسیر‌های سنتی دریایی می‌تواند موجب افزایش اهمیت بنادر پاکستان از جمله گوادر و کراچی شود و این بنادر را به گزینه‌ای جدی برای تجارت و ترانزیت منطقه‌ای تبدیل کند. کارشناسان چشم‌انداز تبدیل شدن گوادر به یک هاب اقتصادی و ترانزیتی مهم در جنوب آسیا را در سال‌های آینده محتمل می‌دانند.