برگزیدگان مسابقه عکاسی «نفس روشن ایثار» در شهرکرد معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بر اساس اعلام هیات داوران متشکل از «احمد تاجی»، «امین پاسی شیرازی» و «کریم منزوی»، تندیس و لوح تقدیر این جشنواره به احمدرضا حجازی، ایوب پشتوار و مرتضی صالحیفرد به عنوان نفرات اول تا سوم این مسابقه اهدا شد.
همچنین از «معصومه شریفی»، «سحر شمسیپور» و «طیبه کریمی» به عنوان شایسته تقدیر تجلیل شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای اخیر حملات آمریکایی و صهیونیستی گفت: هدف از برگزاری چنین رویدادهایی، اشاعه و ترویج فرهنگ جوانمردی و پایداری ایثارگران و شهدا است.
صابر خسروی افزود: استقبال از این برنامه نشان میدهد که دغدغه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ما زنده است و این مسوولیت ما را سنگینتر میکند.
وی با اشاره به برنامههای معاونت فرهنگی بنیاد شهید در حوزه هنرهای تجسمی، داستاننویسی، موسیقی، تئاتر، شعر و رسانه، گفت: هشت عنوان برنامه در این حوزه دنبال میشود.
دبیر این مسابقه هم در این نشست با ارائه آماری از مشارکت هنرمندان گفت: در مجموع ۶۲۷ اثر به دبیرخانه مسابقه ارسال شد که از این تعداد، ۳۵۷ اثر با دوربین حرفهای و ۲۷۰ اثر با تلفن همراه ثبت شده بود.
حجتالاسلام علی فتاحی افزود: پس از داوری دقیق، ۴۰ اثر به عنوان آثار برتر برای عرضه در نمایشگاه انتخاب شد.
در پایان این مراسم، از خانواده معظم شهدای «محمدعلی و جعفر مرزبان» و «احمد قاسمی کرانی» تجلیل شد و از هنرمندان «امین پاسی شیرازی»، «میلاد صادقی» و «ملیحه سلیمانی» نیز قدردانی شد.
همچنین نمایشگاهی از آثار منتخب این مسابقه نیز در پایان این مراسم گشایش یافت.