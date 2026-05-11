رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: روند تأمین و توزیع بدون مشکل در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، علیرضا دهمرده در نشست وبیناری با حضور مقام عالی وزارت اظهار کرد: با تلاش مجموعه همکاران در استان، اقدامات مؤثری در حوزه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی انجام شده است.

وی افزود: با رویکرد جدید ایجاد شده در بندر شهید بهشتی چابهار، در فروردین ماه حدود ۲۸۰ هزار تن انواع کالا‌های اساسی از این بندر به سایر استان‌ها حمل شده و از ابتدای ماه جاری نیز حدود ۶۲ هزار تن دیگر از این کالا‌ها ترخیص شده است.

دهمرده همچنین از آغاز واردات روغن از کشور پاکستان خبر داد و گفت: بخشی از روغن وارد شده با قیمت مناسب در سطح استان در حال توزیع است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت تأمین گوشت قرمز افزود: در ایام جنگ، ۹۷۳ تن گوشت از این استان برای ۱۷ استان کشور تأمین شد و همچنین حدود سه هزار و ۵۰۰ رأس دام سبک و سنگین نیز به سایر استان‌ها ارسال شد که بخش عمده آن از ظرفیت‌های داخلی استان تأمین شده است.

وی ادامه داد: روند واردات دام نیز در سال جاری شتاب گرفته و تاکنون پنج هزار و ۸۰۰ رأس دام سنگین وارد استان شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۳۳ هزار و پانصد رأس دام در واحد‌های پرواربندی استان در حال پرورش است و حدود هزار و ۲۰۰ رأس دام نیز آماده کشتار و عرضه به بازار است که این موضوع نویدبخش تأمین پایدار گوشت قرمز در استان است.

دهمرده در پایان با اشاره به ضرورت حمایت از واحد‌های پرواربندی تأکید کرد: تأمین تسهیلات برای فعال‌سازی و توسعه واحد‌های پرواربندی می‌تواند نقش مهمی در تقویت تولید و تأمین پایدار گوشت قرمز ایفا کند.